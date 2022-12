Johnny Stecchino: trama, cast, trailer e streaming del film con Roberto Benigni su Rete 4

Johnny Stecchino è il film in onda questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, su Rete 4 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola cult del 1991 di e con Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che venne pubblicato lo stesso anno. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella del film del 1958 Totò a Parigi. Ma vediamo insieme la trama completa, il cast e dove vedere in streaming Johnny Stecchino.

Trama

Dante, un giovanotto ingenuo e un po’ infantile vive a Firenze, dove fa l’autista di uno scuolabus per handicappati: il suo solo amico e confidente è uno di loro, Lillo, malato di diabete. Quasi per scherzo, Dante si diverte a rubare qualche banana, e, soprattutto, a truffare l’assicurazione, fingendo d’essere gravemente menomato alla mano destra. Una notte Dante viene investito dall’auto di una bella e giovane donna, Maria. Non ha avuto danni, ma la signora, accorsa in suo aiuto, lo guarda in viso incantata, poi sviene ai suoi piedi. Incontratala di nuovo, Dante se ne innamora subito, nel suo modo puro e sognante.

Lei lo chiama Johnny e – come per un capriccio – gli disegna un neo sulla guancia, gli fa portare uno stecchino in bocca, e dopo avergli comprato un vestito elegante, lo conduce a pranzo in un locale di lusso. Irretendolo a forza di moine, ma senza concedergli niente, Maria riesce poi a farlo partire per Palermo, dove lo ospita in un’antica e lussuosa villa. Qui gli presenta un presunto zio avvocato, dedito alla droga, il quale gli fa credere che si tratti semplicemente di una medicina contro il diabete. Intanto, Dante si trova invischiato in una pericolosa vicenda, che non comprende: Maria è infatti la moglie di un celebre mafioso “pentito”, l’italo-americano Johnny Stecchino, il quale vive da tempo nascosto negli scantinati della villa, perché la mafia lo ha condannato a morte.

Ora, trovato per caso Dante, che è il sosia perfetto di Johnny, Maria ha pensato di farlo uccidere dai mafiosi, al posto del marito, che potrà così partire tranquillamente con lei per l’estero. Ma l’ignaro giovanotto provoca una serie di equivoci e guai, riuscendo sempre a salvarsi. I momenti salienti del pasticcio sono l’incontro segreto con un ministro corrotto e cocainomane, che viene da Dante candidamente smascherato, e una serata all’opera, in cui il giovanotto, in un palco insieme a Maria, è esposto agli insulti dei palermitani e alla vendetta dei mafiosi che lo hanno scambiato per il vero Johnny Stecchino.

In ultimo riesce perfino a sfuggire alla trappola che gli è stata tesa dalla mafia in un negozio di barbiere. Intanto il vero Johnny, che crede il sosia già morto, viene assassinato dai mafiosi in un gabinetto pubblico. Ritornato a Firenze Dante regala all’amico Lillo il sacchetto della droga, perché si curi il diabete: il ragazzo, provata la “medicina”, corre esaltato per la strada.

Johnny Stecchino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Johnny Stecchino, ma qual è il cast del film? Ovviamente protagonista assoluto è Roberto Benigni. Al suo fianco la moglie Nicoletta Braschi. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Roberto Benigni: Dante Ceccarini; Johnny Stecchino

Nicoletta Braschi: Maria

Paolo Bonacelli: avvocato D’Agata “lo zio”

Franco Volpi: ministro

Ivano Marescotti: dottor Randazzo

Turi Scalia: giudice Bernardino Cataratta

Loredana Romito: Gianna

Alessandro De Santis: Lillo

Salvatore Borgese: Ignazio, autista di Don Filippo Cozzamara

Gaetano Campisi: mafioso in automobile

Giulio Donnini: cardinale

Domenico Minutoli: questore

Giorgia O’Brien: moglie del ministro

Ignazio Pappalardo: Don Filippo Cozzamara

Tony Sperandeo: mafioso in automobile che spara

Giorgio Trestini: portiere dell’albergo

Vito Zappalà: maresciallo

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Johnny Stecchino, in onda su Rete 4.

Streaming e tv

Il film Johnny Stecchino in onda stasera (30 dicembre 2022) su Rete 4 alle ore 21,25, e sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.