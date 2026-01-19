Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
Home » Spettacoli » TV
TV

John Wick – Capitolo 2: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
John Wick – Capitolo 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda John Wick – Capitolo 2, film del 2017 diretto da Chad Stahelski, scritto da Derek Kolstad ed interpretato da Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose e Common. È il sequel della pellicola John Wick del 2014. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Conclusa la propria sanguinosa vendetta nei confronti della famiglia mafiosa russa dei Tarasov, il leggendario sicario John Wick si reca nell’officina del fratello di Viggo, Abram, e si riprende la propria macchina (che gli era stata sottratta nel primo film) non prima però di aver ucciso tutti i prezzolati di Abram. John, dunque, è tornato a casa, pronto a godersi la pensione in pace. Purtroppo ciò non è possibile, perché c’è qualcosa che lo lega ancora al suo passato nel mondo del crimine: si tratta di un “pegno”, un medaglione con cui ogni sicario, in cambio di un favore ricevuto da qualcuno, può offrire i propri servigi a quest’ultimo, imprimendo una goccia del proprio sangue all’interno e consegnandoglielo. Diversi anni prima, John aveva chiesto l’aiuto della famiglia camorristica D’Antonio per compiere la sua ultima missione, lo sterminio dei rivali dei Tarasov, con la quale aveva conquistato il diritto a ritirarsi dal crimine. Ed ora è proprio Santino D’Antonio, giovane boss in ascesa, che gli chiede di saldare il pegno riprendendo i panni del killer per una nuova missione. John rifiuta senza nemmeno chiedere i dettagli dell’incarico poiché non vuole più tornare nel mondo del crimine, pur sapendo che il pegno costituisce un obbligo; come conseguenza, Santino gli fa esplodere la casa.

Senza più un posto dove stare, John torna all’Hotel Continental di New York, per lasciare il suo nuovo cane in un posto sicuro e parlare col direttore, il suo vecchio amico Winston che è anche il custode del registro di tutti i pegni: questi, nonostante disprezzi Santino, gli ricorda che è tenuto a onorare il suo pegno e che non può nemmeno evitarlo uccidendo chi ne vanta il credito. Se vuole vivere in pace non ha alternative e quindi dovrà saldare il debito. John si reca quindi da Santino per accettare a malincuore l’incarico: qui scopre che il boss gli chiede di assassinare la propria sorella, Gianna, perché ne vuole ereditare il posto alla “Gran Tavola”, l’associazione della malavita globale che governa ogni cosa.

John Wick – Capitolo 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di John Wick – Capitolo 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Keanu Reeves: Jardani Jovanovich / Johnathan “John” Wick
  • Riccardo Scamarcio: Santino D’Antonio
  • Ian McShane: Winston
  • Ruby Rose: Ares
  • Common: Cassian
  • Claudia Gerini: Gianna D’Antonio
  • Lance Reddick: Charon
  • Laurence Fishburne: Bowery King
  • Tobias Segal: Earl
  • Chukwudi Iwuji: Akoni
  • John Leguizamo: Aurelio
  • Bridget Moynahan: Helen Wick
  • Peter Stormare: Abram Tarasov
  • Thomas Sadoski: Jimmy
  • David Patrick Kelly: Charlie
  • Franco Nero: Julius
  • Peter Serafinowicz: Sommelier
  • Margaret Daly: Operatrice
  • Simone Spinazze: Cartografo
  • Luca Mosca: Angelo, sarto italiano
  • Youma Diakite: Lucia

Streaming e tv

Dove vedere John Wick – Capitolo 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
