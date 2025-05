John Wick 4: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 4, film del 2023 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel di John Wick 3 – Parabellum (2019), nonché quarto capitolo dell’omonimo franchise. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere sfuggito alla morte, John Wick si nasconde sottoterra a New York con il re di Bowery, preparandosi alla vendetta contro la Gran Tavola. Inizialmente John si reca in Marocco e uccide Il Reggente, l’unico individuo al di sopra della Gran Tavola. Tale evento fa sì che il direttore del New York Continental Hotel Winston Scott e il suo concierge, Charon, vengano convocati dal Marchese Vincent Bisset de Gramont, un membro di spicco della Gran Tavola, il quale ha appena ricevuto pieni poteri e risorse da essa per fermare John. Per il suo fallimento nell’assassinare John, de Gramont priva Winston delle sue funzioni di direttore, fa distruggere il Continental e giustizia Charon. De Gramont si reca quindi a Parigi e arruola Caine, un assassino cieco in pensione della Gran Tavola e vecchio amico di John, per ucciderlo, minacciando di uccidere altrimenti sua figlia.

John Wick 4: il cast

Abbiamo visto la trama di John Wick 4, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keanu Reeves: Jardani Javanavič / Jonathan “John” Wick

Ian McShane: Winston Scott

Laurence Fishburne: Bowery King

Donnie Yen: Caine

Bill Skarsgård: Marchese Vincent Bisset de Gramont

Shamier Anderson: Tracker / Nessuno

Hiroyuki Sanada: Shimazu Koji

Rina Sawayama: Akira

Lance Reddick: Charon

Scott Adkins: Killa

Marko Zaror: Chidi

Clancy Brown: Harbinger

George Georgiu: L’anziano

Natalia Tena: Katia

Marie Pierra Kakoma: DJ

Andrej Kaminsky: Pope

Bridget Moynahan: Helen Wick

Streaming e tv

Dove vedere John Wick 4 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.