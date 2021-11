JFK Revisited: anticipazioni e streaming

Stasera, domenica 28 novembre 2021, su La7 alle ore 21,20 va in onda JFK Revisited: Through the Looking Glass. Trent’anni dopo il film “JFK – Un caso ancora aperto”, il regista Oliver Stone Oliver Stone esamina i documenti recentemente desecretati sull’assassinio a Dallas nel 1963 del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, il mistero più controverso del ‘900. Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, e con un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il documentario è dedicato al complotto celato dietro l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Ha avuto una premiere mondiale a Cannes 2021. Il regista, questa volta, attinge a piene mani dai documenti desecretati sull’omicidio avvenuto a Dallas nel 1963, provando a chiarire ciò che accadde quel giorno. Con l’aiuto di scienziati forensi, medici, storici e testimoni, il documentario, che ha la funzione di anticipare in modo sintetico i temi che vengono approfonditi più ampiamente dalla mini-serie, mostra le prove sempre più schiaccianti che provano a confermare le teorie di un complotto ai danni del presidente e del Paese. Il tutto narrato dalle voci di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland.

Streaming e tv

Dove vedere JFK Revisited in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – domenica 28 novembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.