Jesus – Gesù: trama e cast del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, 12 aprile 2020, in occasione della Pasqua andrà in onda in prima serata su Rai 1 il film Jesus – Jesù, una grande produzione internazionale diretta da Roger Young. Un evento che vede nel cast alcuni grandi attori come Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Luca Zingaretti, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca e Gary Oldman. Ma qual è la trama e di cosa parla il film Gesù, stasera in onda su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Jesus – Gesù: la trama del film

Il film diretto da Roger Young fa parte del ciclo “Le storie della Bibbia”. Una grande coproduzione internazionale realizzata tra il 1993 e il 2002 insieme ad alcuni dei principali canali europei e americani. La pellicola racconta la vita e le opere di Gesù Cristo, ed è quindi un film molto adatto da vedere la sera di Pasqua.

La piena umanità di Gesù, la sua formazione. E poi l’esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano del discernimento della sua missione. Un Gesù che compie miracoli, prega, rivela la volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità l’innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie. Gesù che compie umanamente l’esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.

Jesus – Gesù: il cast

Il film evento in onda stasera, 12 aprile 2020, su Rai 1 è una grande produzione internazionale con nel cast tanti attori noti in tutto il mondo. Tra questi Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Debra Messing, Luca Zingaretti, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca e Gary Oldman. Ecco il cast completo con gli attori e i personaggi interpretati.

Jeremy Sisto: Gesù

Jacqueline Bisset: Maria

Armin Mueller-Stahl: Giuseppe

Debra Messing: Maria Maddalena

Gary Oldman: Ponzio Pilato

David O’Hara: Giovanni Battista

Jeroen Krabbé: Satana

G. W. Bailey: Livio

Claudio Amendola: Barabba

Luca Zingaretti: Pietro

Luca Barbareschi: Erode Antipa

Christian Kohlund: Caifa

Elena Sofia Ricci: Erodiade

Gabriella Pession: Salomé

Stefania Rocca: Maria di Betania

Thomas Lockyer: Giuda

Ian Duncan: Giovanni

Peter Gevisser: Lazzaro

Rick Warden: Iaret

Fabio Sartor: Giacomo

Maria Cristina Heller: Marta di Betania

Roger Hammond: Nicodemo

Jesus – Gesù: streaming

Dove vedere il film Gesù? Il film va in onda questa sera – domenica 12 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.