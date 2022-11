Jessica Morlacchi ha dichiarato che non denuncerà Memo Remigi

Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi e della molestia subita in diretta tv dal cantante, che comunque non verrà denunciato per il palpeggiamento avvenuto nel corso della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno.

Intervistata da Diva e Donna, Jessica Morlacchi ha parlato del suo rapporto con il cantante senza ovviamente sminuire quanto accaduto.

“Penso abbia avuto un momento di confusione, è l’unica spiegazione che riesco a darmi” ha dichiarato l’interprete, che poi aggiunge: “In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo ma non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno”.

TV / Memo Remigi a La Zanzara: “Sono un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore” TV / “Per non fare la poco di buono fai la parte della molestata”: Jessica Morlacchi attaccata sui social dopo il caso Remigi

Nei due anni in cui ha lavorato con Memo Remigi, Jessica Morlacchi rivela di non aver mai avuto problemi con lui, fino all’increscioso episodio di qualche settimana fa: “Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento”.

“Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi” ha quindi concluso la cantante.