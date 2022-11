Jessica Morlacchi attaccata sui social dopo la molestia di Memo Remigi

Oltre al danno la beffa: non solo Jessica Morlacchi è stata vittima di una molestia da parte del cantante Memo Remigi nel corso del programma Oggi è un altro giorno, ma è stata anche attaccata sui social per non aver difeso l’artista.

A rendere noti i messaggi sui social da parte degli haters è stata la stessa Morlacchi sul suo profilo Instagram. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, ha pubblicato un messaggio di un utente che ha scritto: “Dovevi difendere il grande Memo. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito”.

La reazione di Jessica Morlacchi, che ha ricevuto anche tanti messaggi di solidarietà, non è tardata ad arrivare: “Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po’ di questi messaggi…Come cresceranno ‘confuse’ le vostre figlie…sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa, le mani vanno tenute in tasca. E a tutti coloro mi stanno mandando questa tipologia di messaggi, mando un gesto internazionale (l’emoticon del dito medio n.d.r.)”.