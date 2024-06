Chi sono Jenny e Tony, la coppia di Temptation Island 2024

Jenny Guardiano e Tony Renda sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. “Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il deejay, è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire io e Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le sue chiavi di casa”, racconta la fidanzata.

Lui invece non le consentirebbe di vivere liberamente. “Una ragazza mi ha contattata e mi ha iniziato a mandare le foto delle sue conversazioni con Tony. Lui ha scritto ‘che bel culetto’ sotto la foto di questa ragazza”. La replica di Tony non si fa attendere: “Ma non l’ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo”. Una risposta che non convince la sua fidanzata: “Sei un attore da Oscar”.

Tony è un deejay e vive a Catania. E’ impegnato sentimentalmente dal 16 maggio 2019. Ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Roma. La sua attività come D.J. inizia nel 1995, come produttore nel 2000, cominciando a collaborare con alcune tra le più importanti Label italiane. Dal 1998 ha iniziato, nuove collaborazioni con progetti importanti. A far accrescere la propria notorietà in Italia all’estero, soprattutto in Spagna dove è considerato tra i più importanti Dj e produttori Italiani. Jenny ha 26 anni ed è di Catania. Si occupa di Extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente.

Streaming e tv

