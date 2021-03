Chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma (Isola dei Famosi 2021)

Chi è Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Una domanda che molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi si sono posti dall’inizio di questa nuova edizione, vista anche la giovane età del ragazzo. Possiamo dirvi che il fidanzato di Vera Gemma si chiama Jeda, ed è effettivamente molto giovane: ha solo 22 anni. La differenza d’età con la naufraga dell‘Isola, figlia del grande Giuliano Gemma è di ben 28 anni. Ma questo non ha mai rappresentato un problema per i due, d’altronde l’amore non ha età.

Jeda è un manager di musica trap ed è fidanzato con Vera Gemma da circa un anno. In un’intervista a Di Più Tv la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha raccontato del suo legame con il manager: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”. Nonostante stiano insieme da soli nove mesi, Vera Gemma sembra essere molto legata a lui.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

