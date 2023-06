Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ospite a Domenica In: età, anni, fidanzato, canzoni, lavoro, Instagram

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e sarà ospite questo pomeriggio a Domenica In, nel corso dell’ultima puntata di questa stagione, per festeggiare gli 80 anni del grande cantante. Classe 2001, è nata a Cellino San Marco, e ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior, detto Bido. Sin da ragazzina ha maturato una passione per la musica. Il suo primo singolo si chiama Ego.

Ha anche esperienze come attrice: nel 2018 ha interpretato il ruolo di Isabella D’Aragona nel film La dama e l’ermellino. Con sua madre, tra l’altro, è stata molte volte ospite da Barbara D’Urso. Nel 2020 Jasmine, in coppia con il padre Al Bano, ha vestito i panni del giudice nel programma di Rai 1 The Voice Senior.

All’attivo ha diversi singoli, tra cui Calamite e Nessuno mai. La figlia di Al Bano ha dichiarato di aver subito dei veri e propri atti di bullismo, per i continui gossip sulla sua famiglia allargata. Si vociferava di un suo presunto flirt con il figlio di Biagio Antonacci, mentre secondo altri sarebbe fidanzata con Alessandro Greco. Molto attiva sui social, su Instagram è seguita da oltre 100mila persone.