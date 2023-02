Chi è Izi, il rapper che duetta con Madame nella quarta serata di Sanremo 2023

Chi è Izi, il rapper che duetta con Madame nella quarta serata di Sanremo 2023? Izi, pseudonimo di Diego Germini, è nato a Savigliano (in provincia di Cuneo) il 30 luglio del 1995. E’ cresciuto a Cogoleto, in provincia di Genova. All’età di 17 anni abbandona la scuola e fugge da casa, iniziando a vivere un periodo di vagabondaggio durante il quale ha dovuto affrontare anche un coma diabetico. Al contempo, ha cominciato a scrivere canzoni e a interpretarle, ispirato sia dai rapper italiani e internazionali sia dai cantautori della scena italiana.

Nei primi anni di attività si fa chiamare con diversi pseudonimi, come Eazyrhymes e poi Izi Erre. Inoltre, entra nel collettivo Wild Bandana e adotta lo pseudonimo definitivo Izi per l’assonanza con il termine inglese “easy”. Nel 2015 è apparso, insieme a Tedua, nel brano Mercedes nero di Sfera Ebbasta e Charlie Charles, tratto dall’album XDVR. L’anno dopo invece ha collaborato con Tedua al brano Circonvalley, presente nel mixtape Orange County Mixtape.

Nel 2016 è stato scelto dal regista Cosimo Alemà come protagonista del film Zeta – Una storia hip-hop, in cui interpreta un giovane rapper in cerca di fama. In seguito all’uscita del film, Izi ha pubblicato il primo album in studio Fenice, anticipato dal singolo Scusa. Nel mese di luglio dello stesso anno, in seguito alla partecipazione del rapper alla festa sociale della Croce d’oro di Sciarborasca, durante la quale l’esibizione dell’artista era stata interrotta prematuramente poiché secondo gli organizzatori aveva cantato rime contro le autorità, Izi è stato sorpreso dai carabinieri di Arenzano con una quantità di marijuana che superava quella dell’uso personale, con conseguente denuncia a suo carico.

Intorno allo stesso periodo, Izi ha collaborato con Charlie Charles alla realizzazione del singolo Niagara, pubblicato il 19 dicembre 2016. La collaborazione si rinnova a marzo 2017 con il singolo Bimbi, che ha visto anche la partecipazione di Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali. Izi inoltre ha preso parte al brano Telefonate di Tedua, incluso nell’album Orange County California, uscito nel gennaio 2017.

Nel maggio 2017 pubblica il suo secondo album Pizzicato, anticipato di circa un mese dal singolo Pianto. Nel disco collabora con altri artisti appartenenti alla scena hip hop italiana, tra cui Fabri Fibra e Caneda. Il secondo singolo estratto dall’album è stato 4GETU. Nel dicembre del 2017 è uscito l’album Pezzi del DJ producer The Night Skinny, in cui Izi figura nel brano 6 A.M. con Gué Pequeno.

Nell’ottobre del 2018 è uscito il singolo Fumo da solo con la produzione di Charlie Charles e Thasup, prima anticipazione del terzo album in studio. Nel gennaio 2019 è stata la volta dell’inedito Magico. Dopo una collaborazione con il francese Dosseh al remix del singolo Habitué, Izi ha pubblicato l’album Aletheia, anticipato dal secondo singolo Dammi un motivo.

Nel luglio 2019 è stato pubblicato Machete Mixtape 4, nel quale Izi è presente in Mammastomale, brano inciso insieme a Gemitaiz e Salmo. Nello stesso anno è uscito anche Mattoni di The Night Skinny, in cui Izi è presente nel brano Mille strade insieme a Ketama126. Il 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il quarto album Riot, anticipato dal singolo Pusher.

Nel 2022 è fra i protagonisti del documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, per la regia di Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, in cui viene narrato il filo rosso che lega il cantautorato ligure alla scena hip hop affermatasi dagli anni duemila. Nel 2023 prende parte al Festival di Sanremo 2023 per duettare nel corso della quarta serata con Madame.