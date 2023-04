Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo Il Cantante Mascherato: “Orribile, ho alcune fratture”

”Sono caduta giù dalle scale, ora immobile a letto”. Lo annuncia Iva Zanicchi in un video su Instagram dal letto di casa. ”E’ un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi”, scherza la cantante che spiega: ”Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il ‘Cantante mascherato e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa bene se no andrò qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati”.

”Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo – conclude canticchiando il brano di Jovanotti – Non perdete il buon umore. Vi voglio bene”.