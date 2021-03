Italia’s Got Talent stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera – 3 marzo – Italia’s Got Talent non va in onda né su Tv8 né su Sky Uno? Ve lo diciamo subito: il programma questa settimana “riposerà”. È stato infatti deciso di posticipare la messa in onda della puntata (registrata settimane fa) vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: mercoledì 10 marzo 2021

Settima puntata: mercoledì 17 marzo 2021

Ottava (finale) puntata: mercoledì 24 marzo 2021

Le sette puntate di audition (giudici: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini) sono state già registrate, la finale invece sarà in diretta. Previsti poi cinque “golden buzzer” (quattro per i giudici ed uno affidato al pubblico). Quella di quest’anno, promette Remo Tibaldi (direttore dei canali free di Sky Italia), “sarà un’edizione di Italia’s Got Talent ancora più all’insegna della leggerezza, più bella e divertente”, considerato il periodo particolare che stiamo attraversando.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Italia’s Got Talent 2021 stasera non va in onda, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate del programma, come detto, va in onda dal 27 gennaio 2021 alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NowTv.

