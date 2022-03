Italia’s Got Talent 2022 vincitore: chi ha vinto lo show

ITALIA’S GOT TALENT 2022 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Italia’s Got Talent 2022 in programma oggi, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 21.15 su Sky Uno e in chiaro su Tv8? Come da tradizione a decretare il vincitore di IGT è il pubblico da casa attraverso il televoto. Sono 12 i finalisti che si sono affrontati nella finale di oggi. Alla conduzione confermata Lodovica Comello. In giuria Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pelligrini. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2022 è In aggiornamento

I finalisti

Sul palco saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione. A decretarlo sarà il pubblico da casa. Scopriamo insieme chi sono i finalisti di Italia’s Got Talent 2022. Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti:

Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo (che ha ottenuto il Golden Buzzer da parte di Elio);

Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, alle porte del capoluogo campano, che ha reinterpretato con il suo strumento “Voce” di Madame (che ha commosso e conquistato Mara al punto da spingerla a premere il Golden Buzzer);

Federico Martelli, 35enne di Milano che con il suo tormentone “Bello Bello” ha vinto la terza puntata e subito dopo è diventato un brano virale su tutti i social fino ad entrare nelle classifiche dei pezzi con più streaming;

Davide Inserra, 12enne di Siracusa, che si è esibito in uno spettacolare e vivacissimo numero di break dance sulle note della hit planetaria “Lose Yourself” di Eminem (sommerso dalla pioggia di coriandoli del Golden Buzzer di Federica);

Medhat Mamdouh, 28enne musicista egiziano de Il Cairo che ha suonato magistralmente il suo flauto tanto da convincere il veterano Frank Matano a spingere il pulsantone dorato per il suo Golden Buzzer;

Simone Corso, il Golden Buzzer di Lodovica Comello, 26enne ballerino sardo sordo dalla nascita, che riesce a ballare grazie alle solo vibrazioni che percepisce incarnando perfettamente lo spirito di Italia’s Got Talent: dimostrare che non ci sono limiti quando una persona ha talento;

Fellon Rossi, che ha proposto un elettrizzante numero con le balestre dal grado di difficoltà elevatissimo: unica donna in Europa ad esibirsi in numeri di questo tipo, in una disciplina altamente pericolosa e adrenalinica, ha riscosso unanime consenso sia dai giudici al tavolo che dal pubblico;

Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella che si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini a rotelle conquistando, quasi a furor di popolo, il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma;

Temple London, vincitori dell’ottava e ultima puntata di Audizioni, padre e figlio londinesi protagonisti di un numero impressionante di Kung Fu, a rappresentare la loro filosofia di vita in perfetto equilibrio tra acrobazie spettacolari ed energia Zen;

Giorgia Fumo, comica 35enne romana ma pisana di adozione, anche lei vincitrice dell’ottavo episodio, che ha interpretato un monologo comico dedicato ai social network e alle ragazze che vengono lasciate dai propri partner.

A questi primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno gli altrettanti Golden Buzzer del pubblico a disposizione dopo le votazioni avvenute online sul sito di Italia’s Got Talent. In palio per questi ultimi due posti ci sono:

La crew Bounce Factory, composta da 26 elementi tra i 17 e i 24 anni di Roma, che nel corso della quarta puntata di #IGT ha portato in scena una coreografia caratterizzata da pigiami e cuscini;

“Cronopia” Agostina Mendiola, contorsionista in un corpo da comica (o viceversa?), di origini argentine e ora a Vicenza, tra i protagonisti della settima puntata;

L’illusionista Francesco Fontanelli, studente di farmacia di 22 anni di San Vincenzo, piccolo paesino sul mare nella provincia di Livorno, che ha portato la sua magia nel quinto episodio;

Lorenzo Maragoni e il suo numero a metà tra la poetry slam e la stand-up comedy (in scena nel secondo appuntamento di #IGT), capace di raccontare la Storia in un modo unico con un monologo fatto di giochi di parole velocissimi;

Il musical a basso costo di Umberto e Damiano, che nel corso della quarta parte di Audizioni hanno interpretato in versione low cost una scena dell’amatissimo film d’animazione “Frozen” con Elsa, la splendida protagonista.

Come si vota

Come in ogni finale di Italia’s Got Talent il vero protagonista sarà però il pubblico a casa, che dopo aver scelto gli ultimi due finalisti, decreterà attraverso il televoto il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent 2022. Ma come fare per votare durante la finale di oggi? Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso diverse modalità:

L’app di IGT 2022;

SMS al numero 4770770;

Il tasto verde del telecomando Sky;

Votando sul sito italiasgottalent.it.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la finale di Italia’s Got Talent 2022? Quando in chiaro su Tv8? L’appuntamento con la finale di questa edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), questa sera – mercoledì 23 marzo 2022 – alle ore 21.15. Per l’occasione anche in chiaro in diretta su TV8, al tasto 8 del digitale terrestre. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW.