Italia’s Got Talent 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 febbraio

Questa sera, mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la terza puntata di Italia’s Got Talent 2022 , il talent show prodotto da Fremantle. Alla conduzione confermata Lodovica Comello. In giuria Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pelligrini. Ecco tutte le anticipazioni e ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

In giuria troveremo Elio che, quando sarà chiamato a esprimere commenti importanti, userà più microfoni come se fosse un capo di Stato; Mara Maionchi, che a un certo punto sarà colpita da una “ridarola” senza fine; Federica Pellegrini, che spera di non avere altre poiane sulla testa come avvenuto durante la prima puntata; e Frank Matano, pronto a far sentire nuovamente la sua fragorosa e inconfondibile risata. Alla conduzione Lodovica Comello, perfetta padrona di casa ironica e travolgente nell’accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni.

Nuove e straordinarie esibizioni anche questa sera: tra le varie ci sarà qualcuno che proverà un tiro con l’arco “nudo” senza mirino e stabilizzatore. Ci sarà un’esibizione sulla Russian bar, un atto circense che combina le abilità ginniche e di equilibrio. Due ragazzi rappresenteranno con il ballo il loro rapporto di amicizia, poi ci sarà chi si distingue con il canto, chi fa la pizza in un modo del tutto originale, chi suona il pianoforte coniugando suoni e immagini e chi suona l’organetto su un monociclo. Nel corso della serata, poi, potrebbe anche arrivare un nuovo “tormentone”, eletto da cast e pubblico di Italia’s Got Talent.

Come sempre nelle puntate di audizioni – ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – la giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale. Ognuno dei quattro ha a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente alla finalissima il proprio talento preferito, e da questa edizione un nuovo pulsantone dorato è accanto a Lodovica, che conquista così il superpotere di regalare la finale a uno dei concorrenti. Inoltre, quest’anno il pubblico da casa è ancora più potente e avrà due Golden Buzzer con cui potrà, alla fine delle audizioni, spedire in finale i propri due talenti preferiti. Oltre a promuovere, i giudici possono ovviamente anche bocciare una performance, premendo i temutissimi Buzzer, i pulsanti rossi presenti davanti a loro: con 4 “buzzate” il concorrente deve immediatamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così i suoi sogni di gloria.

La scorsa settimana Elio – “giurato più moderno della tv”, come si è autodefinito – ha subito usufruito del suo Golden Buzzer, premiando l’esibizione di Antonio Vaglica, primo finalista di questa edizione: lo studente 18enne di Mirto Crosia (CS) si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che lo fa sentire libero, che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Italia’s Got Talent 2022? Quando in chiaro su Tv8? L’appuntamento con la nuova edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ogni mercoledì dal 19 gennaio alle ore 21.15. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW. Sarà possibile seguire lo show in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) a partire da martedì 25 gennaio 2022 in prima serata dalle 21.30. La finale è in programma in diretta il 23 marzo.