Italia’s Got Talent 2021: i giudici della nuova edizione. Chi sono

Parte mercoledì 27 gennaio 2021 la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il programma in onda su Tv8 e Sky Uno a caccia di talenti da far scoprire al mondo. Ma chi sono i giudici di Italia’s Got Talent 2021? Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria di Italia’s Got Talent ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini mentre, la conduzione del programma, è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Una riconferma che premia l’affiatamento, l’empatia e la professionalità dei quattro giudici e della conduttrice del talent show campione d’ascolti di TV8 che ha portato alla ribalta centinaia di artisti, musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di ogni età e provenienza.

Tutto quello che c’è da sapere su Italia’s Got Talent 2021

Come funziona

Sette puntate di audition registrate, una finale in diretta e cinque “golden buzzer” (quattro per i giudici ed uno affidato al pubblico): sono questi i numeri dell’undicesima edizione di “Italia’s got talent”. Quella di quest’anno, promette Remo Tibaldi (direttore dei canali free di Sky Italia), “sarà un’edizione ancor più all’insegna della leggerezza, più bella e divertente”, considerato il periodo particolare che stiamo attraversando. La pandemia, che ha colpito anche la decima edizione del programma a poche ore dalla finale, non ha fermato la grande famiglia del talent show: sono infatti già state registrate a Cinecittà le sette puntate di audition, con tutte le precauzioni del caso. Inoltre, l’entusiasmo e la passione dei concorrenti, come sottolinea Eugenio Bonacci (direttore generale dei contenuti di Fremantle), si sono fatti sentire quest’anno più che mai.

Streaming e tv

Dove vedere Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? Le puntate del programma, come detto, va in onda dal 27 gennaio 2021 alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NowTv.

