Italia’s Got Talent 2021: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, 27 gennaio 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la prima puntata di Italia’s Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla prima puntata del talent show.

Anticipazioni

Stasera vedremo la prima puntate delle sette audizioni in programma, già tutte registrate a Cinecittà seguendo attentamente le norme anti-Covid. Durante la serata vedremo grandissimi talenti esibirsi sul palco ed essere giudicati dai 4 giudici. “La prima puntata la guarderò molto silenziosamente a casa per non svegliare mio figlio”, ha detto Lodovica mentre Mara, che si definisce “reginetta” di questa giuria perché “le regine hanno una certa età”, ha detto: “La Pellegrini è una donna molto bella e molto piacevole. Adesso si è pure sciolta e dobbiamo addirittura fermarla perché parla troppo. Matano è simpaticissimo, un pazzo, è divertente, e non fa altro che muoversi, Joe fa l’amerigga-no, parla coi cani e fischia coi gatti, canta e suona, la Comello ci sopporta tutti e ha un tempo fantastico, soprattutto se deve bloccarci quando diciamo cavolate”. E a tal proposito Lodovica non poteva fare riferimento alle parolacce di Mara, “cerchiamo di arginarle, ma scappano”.

Streaming e tv

Dove vedere Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? La prima puntata del programma, come detto, va in onda oggi – 27 gennaio 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NowTv.

Potrebbero interessarti Chi è Naomi Akano, la recluta de La Caserma Chi è Martina Albertoni, la recluta de La Caserma Chi è Antonio Gennarelli, la recluta de La Caserma