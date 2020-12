I.T. Una mente pericolosa: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 19 dicembre 2020, va in onda il film I.T. Una mente pericolosa, un film thriller dalle sfumature drammatiche del 2016 diretto da John Moore e che nel cast vede Pierce Brosnan. Il film dura 95 minuti ed è stato distribuito da Barter Entertainment. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Mike Regan ha una vita perfetta, una bella famiglia dalla quale tornare ogni sera, un grande patrimonio da cui attingere e successo negli affari, essendo un magnate nel campo dell’aviazione. Mike possiede una bellissima casa dove vive con sua moglie Rose e la figlia Kaitlyn. Un giorno, mentre è in azienda, incontra Ed Porter, un giovane esperto d’informatica che da subito mette le proprie doti al cospetto del capo e Mike si fida subito, accogliendolo nella propria casa, tra la sua famiglia. Porter però inizia a provare interesse verso la figlia di Mike e il loro rapporto s’incrina e presto Mike capirà di essersi fidati della persona sbagliata.

Cast

Chi vediamo nel cast del film? Pierce Brosnan interpreta Mike Ryan, mentre James Frecheville interpreta Ed Porter. Anna Friel è Rose Regan, mentre Stefanie Scott è Kaitlyn Regan. Michael Nyqvist è Henrik, mentre Claire-Hope Ashitey è Joan. Jason Barry interpreta Patrick e Adam Fergus è Sullivan.

Streaming

Dove vedere il film? I.T. Una mente pericolosa arriva in prima serata su Rete 4 sabato 19 dicembre 2020 alle ore 21:20. Il canale è disponibile al tasto 4 del telecomando e anche al tasto 504 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.

