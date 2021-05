IT: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 2 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda IT, conosciuto anche come It – Capitolo uno, film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola ha come protagonisti Bill Skarsgård nel ruolo dell’entità misteriosa Pennywise/It e Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Derry, Maine. In una piovosa giornata del 1988, Bill Denbrough, un ragazzo balbuziente, regala a Georgie, il suo fratellino più piccolo, una barchetta di carta. Il bambino esce di casa da solo, visto che Bill è malato, e decide di far navigare la barchetta lungo le strade del quartiere, ma ad un certo punto questa cade in uno scarico fognario. Mentre tenta di recuperarla, Georgie vede spuntare dallo scarico un pagliaccio, che gli si presenta come Pennywise, il Clown Ballerino. La misteriosa entità invita il bambino ad avvicinarsi con la proposta di restituirgli la barca, per poi staccargli un braccio con un morso e trascinarlo con sé nelle fogne. L’anno dopo, nel 1989, durante l’ultimo giorno prima delle vacanze scolastiche, Bill e i suoi amici (l’esuberante Richie Tozier, l’ipocondriaco Eddie Kaspbrak e il timido Stan Uris) si scontrano col bullo Henry Bowers e la sua banda, che promettono loro un’estate d’inferno. Bill, ancora ossessionato dalla scomparsa di Georgie e dalla conseguente negligenza da parte dei genitori a questo proposito, pensa che il corpo del fratello potrebbe essere finito in una zona paludosa della cittadina chiamata Barren e convince i suoi amici ad andare a vedere, sicuro che Georgie possa essere ancora vivo.

IT: il cast del film

Abbiamo visto la trama di IT, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bill Skarsgård: Pennywise / It

Jaeden Lieberher: Bill Denbrough

Sophia Lillis: Beverly Marsh

Jeremy Ray Taylor: Ben Hanscom

Finn Wolfhard: Richie Tozier

Jack Dylan Grazer: Eddie Kaspbrak

Wyatt Oleff: Stan Uris

Chosen Jacobs: Mike Hanlon

Nicholas Hamilton: Henry Bowers

Owen Teague: Patrick Hockstetter

Logan Thompson: Victor “Vic” Criss

Jake Sim: Reginald “Belch” Huggins

Jackson Robert Scott: George Denbrough

Stephen Bogaert: Alvin Marsh

Steven Williams: Leroy Hanlon

Stuart Hughes: Oscar “Butch” Bowers

Megan Charpentier: Greta Bowie

Tatum Lee: Judith

Javier Botet: Il lebbroso

Streaming e tv

Dove vedere IT in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.