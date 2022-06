Isola dei Famosi 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il reality show oggi, 6 giugno

Stasera, lunedì 6 giugno 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino. Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality show va in onda il lunedì e venerdì sera (o a volte il venerdì) alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi.

Isola dei Famosi 2022 streaming live

Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming oggi, 6 giugno 2022, l’Isola dei Famosi 2022, ma qual è la location? Le prime tre edizioni, che sono state trasmesse su Rai 2, si sono svolte nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana, poi la produzione si è sposata a Cayos Cochinos, in Honduras. Eccezione solo per la settimana edizione, che ha avuto come sfondo Corn Island, in Nicaragua, perché l’Honduras in quel periodo ha dovuto fare i conti con un colpo di stato. Proprio come l’anno scorso, anche quest’anno i naufraghi sbarcheranno in Honduras perché è stata confermata la location di Cayo Cochinos. Dove si trova Cayo Cochinos? Si tratta di un arcipelago nel meraviglioso mare dei Caraibi, un luogo in cui è solo la natura che regna. Vicino due isole abitate dai locali, Cayo Cochino Mayor e Menor.