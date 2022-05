Isola dei Famosi 2022: quanto guadagnano i concorrenti, i cachet

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show è ripartito con doppio appuntamento settimanale su Canale 5 e, alla conduzione, si è confermata nuovamente Ilary Blasi. In studio, ad accompagnarla in questa nuova avventura, spuntano due nuovi opinionisti che sostituiscono Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Si tratta di Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In collegamento dall’Honduras c’è nuovamente l’inviato storico del programma, quale Alvin. Ma qual è il cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi? Scopriamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

Quanto guadagnano i concorrenti: i cachet

Dopo il Grande Fratello Vip, spetta all’Isola dei Famosi 2022 intrattenere il pubblico di Canale 5. Il programma è partito con doppio appuntamento serale sulla rete principale di Mediaset senza specificare quando terminerà. Ma quanto guadagnano i concorrenti bloccati in Honduras? Prima di tutto, tutti i naufraghi percepiscono un compenso, siccome prendono parte ad un reality show. E, secondo alcune voci di corridoio, pare che i cachet siano piuttosto ghiotti. Il portale Mow ha spiegato che ogni naufrago che partecipa al gioco riceve dai 5 ai 10mila euro a settimana da parte dell’Isola dei Famosi 2022. Un guadagno sicuramente interessante, ma che dipende certamente anche dal livello di celebrità del naufrago.

E, sempre come riporta Mow, quest’anno pare che siano tre naufraghi in particolare ad avere il guadagno più alto di tutti: Marco Melandri, Lory Del Santo e Ilona Staller. Questi tre pare che abbiano accettato di partecipare al reality show di Canale 5 soltanto tramite alto compenso, firmando un contratto pari a 10mila euro a settimana. Inoltre Lory Del Santo si ritrova per la seconda volta in Honduras come naufraga, poiché aveva già partecipato ad un’edizione precedente, quella del 2005 condotta da Simona Ventura, di cui è stata la vincitrice. E, dulcis in fundo, quale sarebbe il cachet per Ilary Blasi? Il guadagno non è stato dichiarato, ma pare che per la precedente edizione dell’Isola dei Famosi la moglie di Totti abbia guadagnato 50mila euro per ogni puntata.