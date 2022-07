L’Isola dei Famosi 2022 stasera non va in onda: perché, il motivo | 4 luglio

Perché stasera, lunedì 4 luglio 2022, l’Isola dei Famosi 2022 non va in onda? Semplice, il programma è finito. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha vissuto una delle sue edizioni più lunghe di sempre, e si è completato la scorsa settimana con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Ecco perché oggi non va in onda. L’Isola dei Famosi tornerà comunque nella prossima stagione, visto il grande successo di pubblico, come già confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset.

Questa sera, 4 luglio 2022, su Canale 5 in prima serata va in onda in replica Zelig, con la prima delle puntate celebrative trasmesse lo scorso anno in occasione del ventennale della trasmissione comica. Alla conduzione Claudio Bisio e Vanessa Incontrata, accompagnati da molti dei comici che hanno fatto la storia di Zelig, oltre a giovani talenti emergenti.