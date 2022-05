Isola dei Famosi 2022, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 13 maggio

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, venerdì 13 maggio, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda su Canale 5? In nomination c’erano Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory Del Santo e Marco Cucolo. A dover lasciare il reality è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cast: concorrenti, naufraghi

Qual è il cast (concorrenti, naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2022 provenienti dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica? Eccolo:

Roberta Morise, conduttrice e showgirl

Roger Balduino, modello

Lory Del Santo, showgirl.

Marco Cucolo, modello e fidanzato Lory Del Santo

Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, ora influencer

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista

Antonio Zequila, ex modello ed attore

Estefania Bernal, modella già definita “la nuova Belen”

Nicolas Vaporidis, attore

Clemente Russo, pugile

Laura Maddaloni, pugile

Carmen Di Pietro, showgirl

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro

Cicciolina, ex star a luci rosse

Jovana Dordevic, moglie di Dordevic

Marco Melandri, campione di motociclismo

Blind, cantante, ex X Factor

Due Cugini di Campagna, cantanti

Jeremias Rodriguez, influencer e fratello della showgirl Belen

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen

Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello e molto vicina a Fabrizio Corona. Il suo nome non è stato ufficializzato ma “spoilerato” per errore. Sì perché l’addetto ai social media di Banijay Italia, ha condiviso la sua foto nei panni di naufraga, nonostante il nome della ragazza non fosse tra quelli già annunciati dalla produzione.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, venerdì 13 maggio, dell’Isola dei Famosi 2022, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera (in alcuni casi anche il venerdì) alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.