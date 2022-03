Isola dei Famosi 2022 cast: chi ci sarà, chi sono i concorrenti, opinionisti

Chi fa parte del cast de L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show è uno dei più attesi in casa Mediaset e arriva in prima serata su Canale 5 dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ma quali sono i concorrenti di questa nuova edizione? E chi saranno gli opinionisti in studio? Cosa dire, invece, della conduzione e degli inviati in Honduras? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Cast: concorrenti, opinionisti, inviati

Partiamo dalla conduzione. L’Isola dei Famosi 2022 ha confermato ancora una volta Ilary Blasi al timone della nuova avventura in Honduras. La moglie di Totti ha ricaricato le batterie ed è pronta ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con doppio episodio a settimana, un impegno che permetterà ai concorrenti di mettersi costantemente alla prova. Si tratta della 16esima edizione de L’isola dei Famosi, in partenza lunedì 21 marzo 2022. Ma Ilary Blasi non sarà da sola. Ad affiancarla come inviato dall’Honduras sarà nuovamente Alvin. Volto storico del format, Alvin aveva saltato l’edizione precedente favorendo l’ingresso di Massimiliano Rosolino, ma il 2022 l’ha riportato nel team.

E chi affiancherà Ilary Blasi come opinionisti? Per la precedente edizione, in studio erano presenti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Quest’anno, invece, ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Entrambi, di recente, hanno partecipato al programma Back To School. Per quanto riguarda il cast, vige ancora un alone di mistero attorno a L’Isola dei Famosi. Dalle prime indiscrezioni, abbiamo estrapolato soltanto qualche nome tra i concorrenti, ancora da confermare, che vi riportiamo di seguito:

Gianmarco e Luca Onestini

Alessia Fabiani

Olga Plachina

Dayane Mello

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi

Luigi Oliva

Jedà

Nicola Vivarelli

Antonella Fiordelisi

Andrea Casalino

Pago

Lorenzo Amoruso

In attesa di conferma, possiamo immaginare che, come l’edizione precedente, anche quella 2022 durerà circa 20 puntate.