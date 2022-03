Isola dei Famosi 2022 quando va in onda: quando esce, la data

Quando va in onda l’Isola dei Famosi 2022? Conosciamo già la data d’uscita della nuova edizione? Il programma Mediaset viene proposto, come da tradizione, in prima serata su Canale 5 e, anche per il 2022, sarà Ilary Blasi a condurre i naufraghi dall’Honduras. Ecco tutto quello che sappiamo sulla data d’uscita.

Quando va in onda

Dopo il Grande Fratello Vip, il pubblico di Mediaset attende trepidante l’inizio di un altro reality show, ambientato in Honduras e con protagonisti un gruppo di naufraghi. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi arriva su Canale 5, in prima serata, come da tradizione e a condurla sarà ancora una volta Ilary Blasi. Ma quando va in onda? La data di uscita è stata fissata da Mediaset e il debutto della nuova edizione è previsto per lunedì 21 marzo 2022. Il reality show seguirà infatti la fine del GF Vip. Ad annunciare la data di debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stata proprio la conduttrice, ospite di Michelle Impossible. A che ora va in onda? In genere l’orario approssimativo è quello del Grande Fratello Vip, per cui intorno alle 21:30.

Quante volte a settimana va in onda L’Isola dei Famosi? Il programma dovrebbe avere doppio appuntamento settimanale, esattamente come il Grande Fratello Vip. Oltre al lunedì, il reality show condotto da Ilary Blasi dovrebbe occupare anche il giovedì sera. In attesa di scoprire quali avventure vedremo sul piccolo schermo, sappiamo che Ilary Blasi avrà anche quest’anno due fidati opinionisti al suo fianco. In studio ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino, due personaggi della televisione che andranno a sostituire Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi dell’edizione precedente. E non potrà mancare l’inviato in Honduras, che assisterà Ilary Blasi nella conduzione. L’Isola dei Famosi del 2022 accoglie nuovamente a braccia aperte un volto storico del cast, ovvero Alvin, che riprenderà il suo ruolo di inviato in Honduras.