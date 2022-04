Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 aprile

Stasera, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al televoto ci sono due coppie: quella formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo e quella composta da Ilona Staller e Roger. Chi verrà eliminato? Come sempre il compito spetta al pubblico da casa attraverso il televoto. Si parlerà poi sicuramente della decisione di squalificare Silvano Michetti de I Cugini di Campagna, sbarcato sull’Isola questo lunedì insieme al cantante Nick Luciani. Silvano ha subito pronunciato una bestemmia, e per questo Mediaset ha deciso di squalificarlo.

Interrogato da Alvin sulle sue difficoltà a raggiungere la costa dopo il tuffo in elicottero, il musicista ha risposto esordendo con la bestemmia, di fatto alla sua prima parola da naufrago. Tanto che da studio sembra esserci stata anche un’esclamazione di Nicola Savino che – dopo aver sentito le parole di Michetti – avrebbe detto “Ahia!”. Oltre alla decisione di squalificare Silvano, la bestemmia di Michetti è stata eliminata dalla puntata integrale disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Play.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.