Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 maggio

Stasera, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tra litigi e schieramenti, sull'”Isola dei Famosi” c’è tempo anche per un po’ di spensieratezza. Edoardo Tavassi e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, sono costretti a vivere legati con una corda 24 ore su 24 per aver infranto il regolamento. I due, però, non si sono dati per vinti e hanno trovato un modo per trascorrere serenamente il tempo. La coppia si è messa a disposizione per far ballare il limbo agli altri naufraghi. Allontanandosi il più possibile l’uno dall’altro, hanno permesso alla corda di distendersi in modo che i compagni potessero passarci sotto. I due a cimentarsi nella prova sono stati Roger Balduino e Marco Cucolo, con scarsi risultati. Il fratello di Guendalina Tavassi e il figlio di Carmen Di Pietro hanno fin da subito instaurato un buon rapporto. Edoardo si è sempre mostrato molto divertito dal rapporto di Alessandro con la madre, e il ragazzo è sempre stato al gioco, accettando i suoi consigli. Quando i due sono stati legati con una corda, Edoardo ha però promesso: “Ti porterò sulla cattiva strada”. Rivedremo tutto staesera? Possibile. Spazio poi a chiarimenti, litigi, eliminazione e nomination.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.