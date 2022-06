Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 giugno

Stasera, lunedì 6 giugno 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo una settimana e l’assenza del venerdì, torna l’appuntamento con il reality tutto all’insegna dell’avventura che tra meno di un mese giungerà al capolinea. Sì, perché il 27 giugno verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione: chi avrà questo ‘privilegio’? Stasera a rischio eliminazione, quindi al televoto, ci sono due concorrenti, due grandi protagoniste di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Lory Del Santo, che inizialmente ha deciso di partecipare con il giovane fidanzato Marco Cuculo, e di Estefania Bernal, la modella argentina che tanto ha fatto parlare e discutere per la sua presunta storia, poi rivelatasi finta, con l’altro naufrago Roger Balduino. Chi di loro dovrà lasciare il gioco lunedì e sbarcare su Playa Sgamadissima? Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Estefania Bernal con il 50.51% di preferenze. Non troppo distante, però, Lory Del Santo con il 49.49%, quindi solo lunedì sera si saprà il nome della prossima concorrente che dovrà salutare gli amici e sbarcare su Playa Sgamada. E per entrambe non sarà certo la prima volta!

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.