Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 maggio

Stasera, lunedì 30 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Reduce dall’esperienza all’Isola, Clemente Russo si è scagliato contro alcuni volti del reality show e in particolare contro Alessandro Iannoni e sua madre Carmen Di Pietro, che secondo lui sarebbero stati protagonisti di veri e propri “teatrini”. “Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese La madre dove sta quando il figlio è all’estero? Lo lascia in pace? Proprio sull’Isola gli è stata appresso togliendogli l’aria”, ha dichiarato Russo, che infine è tornato ad attaccare anche Nicolas Vaporidis, con cui più volte si è scontrato all’interno del reality show: “Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas”, ha detto. Clemente Russo non ha risparmiato delle critiche anche nei confronti di Roger Balduino, sul quale ha detto: “Roger invece è stata una persona squisita per un periodo e poi quando ha cominciato a capire che il gruppo si stava sgretolando ha fatto il voltagabbana. E’ stato Laura a scoprirlo e questo “gioco” lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi-Vaporidis che contro Estefania“.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.