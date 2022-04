Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 aprile

Stasera, venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tante le liti e le tensioni tra i naufraghi. I coniugi Tavassi si sono scagliati contro Guendalina, mentre a Cayo Cochinos si sono creati due gruppi completamente opposti tra loro. La fame non fa altro che esasperare gli animi. Edoardo si è salvato in nomination contro Ilona Staller, probabilmente anche per la questione che ha in sospeso col rapper Blind, che a sua volta nell’ultimo episodio ha mandato in nomination Guendalina. Inoltre ci saranno prove leader e prove per aggiudicarsi ricompense.

Anche Guendalina si è trovata al centro di una lite furiosa, con Laura e Clemente. L’ex gieffina è stata accusata dalla judoka di non aver diviso un cocco con gli altri naufraghi, avendone prima mangiato buona parte e solo poi avendolo offerto agli altri. Una scelta che ha scatenato l’ira di Laura, con le due donne che hanno sfiorato anche la rissa. Continuano le tensioni tra Carmen e suo figlio Alessandro.

Il rapporto tra i due è al centro del dibattito dall’inizio praticamente dello show, con Carmen che è sembrata sempre troppo autoritaria nei confronti di Alessandro. Sull’Isola poi sono attesi nuovi concorrenti. In nomination ci sono i Fratelli Tavassi, Licia Nunez e Marco Cucolo. Chi tra loro dovrà abbandonare la Palapa? Nella puntata di stasera dell’Isola Ilary Blasi rivelerà chi tra i naufraghi avrà perso al televoto e dovrà approdare a Playa Sgamada.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.