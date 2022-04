Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 aprile

Stasera, lunedì 25 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo le recenti discussioni che hanno visto al centro Estefania Bernal e Licia Nunez, il leader della scorsa settimana è stato Blind. Quest’ultimo ha potuto mandare in nomination Edoardo Tavassi ed essere immune. Sarà ancora il cantante uscito da X Factor a mantenere il ruolo di leader? In nomination ci sono Ilona Staller, votata dal gruppo ed Edoardo Tavassi votato dal leader Blind con cui non ha un buon rapporto. L’eliminato dovrà abbandonare la Palapa e spostarsi su Playa Sgamada, dove troverà ad attenderlo Clemente Russo, Lory Del Santo e Marco Senise. Probabile che venga aperto un televoto flash per decidere chi, tra questi naufraghi, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e rientrare in Italia. Clemente Russo sosterrà una missione per poter tornare in gioco da Playa Sgamada e riabbracciare così la moglie Laura Maddaloni. Se dovesse fallire però andrà direttamente al televoto: il pubblico da casa deciderà di salvarlo?

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.