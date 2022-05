Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 maggio

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione. Stiamo parlando della modella argentina Estefania Bernal, dei nuovi arrivati Luca Daffré e Gennaro Auletto, e del brasiliano Roger Balduino, che ha fatto molto discutere per la sua storia d’amore (a quanto pare nata per gioco) proprio con Estefania. Chi di loro dovrà lasciare il gioco e sbarcare su Playa Sgamada? Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Luca Daffrè con il 42.68% di preferenze. A seguire Roger Balduino con il 29%, mentre a rischio ci sarebbero Estefania con il 15.92% e Gennaro, che non riesce a raggiungere il 13%. Sarà davvero così? Intanto all’Isola dei Famosi le tensioni sono sempre dietro l’angolo. E la lite per il fuoco tra Marco Maccarini, uno degli ultimi arrivati, ed Estefania ne è stata la prova. Se ne parlerà stasera e tra i due, molto probabilmente, ci sarà un confronto perché lo spirito dell’Isola sa bene come giocare. E come fare per cambiare e far vacillare ancora di più gli equilibri!

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.