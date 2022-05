Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio

Stasera, lunedì 16 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La situazione si fa esplosiva sull’Isola. A un passo dal crollo ci sono per esempio Blind e Guendalina Tavassi, che a causa di problemi di salute, si sono allontanati dalla spiaggia. In questa puntata ci sarà poi una nuova eliminazione che, come tutte le altre, porterà con sé tutto un corredo di nuovi attriti. In nomination, per ora, ci sono i seguenti concorrenti: Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis. Fra i quattro, quello che rischia meno è Vaporidis, il quale conta su ottime percentuali nei sondaggi del televoto. Più indietro Lory Del Santo e Nick Luciani. Chi rischia di più sembrerebbe essere Blind. Nicolas Vaporidis è infatti in questo momento al 49%. Lory Del Santo è al 27.44%, mentre Nick Luciani è al 15.45%. Molto indietro, come già accennato, Blind, con appena l’8%. Come sempre, tuttavia, non c’è nulla di già deciso. I concorrenti hanno un giorno intero per far cambiare idea al pubblico a casa… Chi di loro uscirà?

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.