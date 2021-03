Isola dei Famosi 2021, televoto: come si vota, numero e costi

Come si vota (televoto) per i concorrenti (o naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021? Sarà possibile votare per i vari personaggi attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv e SMS. Il pubblico a casa potrà decidere quali tra i naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no a partire da quando le votazioni saranno aperte.

Qual è il numero di televoto per votare tramite SMS all’Isola dei Famosi 2021? Il numero è il seguente: 477.000.3. Il costo di ogni SMS è pari a circa 16 centesimi. Il numero di votazioni permesso è variabile: massimo 1 voto per le sessioni inferiori a 24 ore; massimo 3 voti per le sessioni di voto superiori a 24 ore; 50 voti limite massimo settimanale.

Come si vota nel dettaglio

L’Isola dei Famosi 2021 è costruita dal pubblico che con i propri voti stabilisce la vita e la sopravvivenza dei naufraghi, Mediaset – come detto – propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS. Eccoli nel dettaglio:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Concorrenti

Abbiamo visto come si vota (televoto) per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, ma quali sono i naufraghi in gara? Ecco la lista dei 16 concorrenti:

Awed

Akash Kumar

Beppe Braida

Brando Giorgi

Ferdinando Guglielmotti

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Angela Melillo

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Myrea Stabile

