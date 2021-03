Isola dei Famosi 2021: i concorrenti naufraghi, chi sono

Chi sono i 16 concorrenti (naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021? In tutto sono 16 i concorrenti ufficiali che approderanno in Honduras, dopo il classico lancio dall’elicottero, e lì ingaggeranno una vera e propria lotta alla sopravvivenza, della durata di circa due mesi, sottostando alle spesso tutt’altro che materne leggi della Natura. I naufraghi, saranno almeno inizialmente divisi in due fazioni, I Burinos e I Rafinados. Questi i 16 concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021:

ANGELA MELILLO

Sin da bambina si appassiona fortemente al mondo della danza classica, studiandola con dedizione. Pingitore la vuole come primadonna de Il Bagaglino per 5 edizioni. Partecipa a film e fiction, come “Don Matteo”, “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” e “Maresciallo Rocca”.

PAUL GASCOIGNE

Ex calciatore e allenatore di calcio inglese è stato uno dei giocatori più talentosi della sua generazione. Ha militato in molte squadre del massimo campionato inglese e nella Lazio, ma è noto anche per la sua personalità trasgressiva ed eccentrica. Ha avuto seri problemi di alcol in passato.

ROBERTO CIUFOLI

Nel 1986 fonda insieme agli amici Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, il quartetto comico La Premiata Ditta. Nel 2000 arriva il grande successo e negli anni seguenti ottiene importanti ruoli sia come attore che doppiatore.

DANIELA MARTANI

Testarda e pungente, combatte da sempre in prima linea per la tutela degli animali, regina dei vegani, sa anche essere dolce e persuasiva. Diventa famosa al grande pubblico dopo aver partecipato alla nona edizione del Grande Fratello.

BRANDO GIORGI

Brando è un modello e attore italiano, con una carriera divisa tra tv e cinema. Ha recitato in “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” e in tante fiction tv come “Vivere”, “Caterina e le sue figlie” e “Sangue caldo”.

FERDINANDO GUGLIELMOTTI

E’ un imprenditore di discendenza nobile. Ama viaggiare, praticare yoga e si definisce un esteta in tutto e per tutto. Ogni suo outfit è impeccabile ed è pronto a sbarcare sull’Isola per incantare tutti con il suo stile.

DRUSILLA GUCCI

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 c’è anche lei: pronipote di Guccio Gucci, fa parte della quinta generazione della famiglia Gucci. Adora la lettura, la scrittura e la natura, pratica equitazione dall’età di sei anni. Ama gli animali e mantiene sedici gatti. La sua vita privata per ora è un mistero.

ELISA ISOARDI

Da giovanissima inizia la sua carriera come modella, avvicinandosi poi alla tv. E’ una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Ha pubblicato vari libri di cucina che hanno scalato le classifiche nazionali delle vendite. Storica ex del leader della Lega, Matteo Salvini.

FRANCESCA LODO

Modella, showgirl e influencer. Famosa per esser stata una letterina del celebre quiz televisivo Passaparola, si definise testarda ma dal cuore buono. Francesca è pronta a sbarcare sull’Isola per dimostrare a tutti il suo carattere forte e resiliente.

VERA GEMMA

Figlia del grande attore italiano Giuliano Gemma, Vera ha trovato la sua strada nel mondo dell’arte affermandosi come attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice. Sex Symbol, femme fatale e appassionata di arte circense. L’abbiamo vista anche a Pechino Express.

AKASH KUMAR

Occhi color ghiaccio e fisico scolpito, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a Ballando con le Stelle. Nato a Nuova Delhi, da padre indiano e madre brasiliana, è un modello richiesto in tutto il mondo.

AWED (SIMONE PACIELLO)

Simone Paciello (in arte Awed) si definisce Youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo. I suoi tratti distintivi? Mascella scolpita e battuta sempre pronta.

VALETINA PERSIA

Tra i concorrenti (naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021 c’è anche lei: con una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta.

MIRYEA STABILE

Fit influencer, fashion blogger e modella, è conosciuta al pubblico per il suo trionfo alla Pupa e Secchione e Viceversa in coppia con Marini.

BEPPE BRAIDA

Cabarettista e conduttore televisivo, inizia la sua carriera negli anni ’90. Il grande successo arriva grazie a Zelig, conduce tre edizioni di Colorado al fianco di Rossella Brescia, e Buona Domenica, insieme a Paola Perego.

GILLES ROCCA

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 c’è anche lui: inizia la sua carriera come promessa calcistica, ma a seguito di un infortunio decide di dedicarsi alla recitazione. Recita in “Carabinieri”, “I Cesaroni” e “Le tre rose di Eva”. Ha vinto il Premio Massimo Troisi come miglior regista e Ballando con le Stelle.

