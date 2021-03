Isola dei Famosi 2021: il cast (concorrenti e opinionisti) del reality

Qual è il cast (concorrenti, opinionisti, inviato e conduttrice) dell’Isola dei Famosi 2021? A partire da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 va in onda in prima serata tv (doppio appuntamento: lunedì e giovedì) il reality show che vede diversi naufraghi vip alle prese con le difficoltà di vivere senza nulla su una spiaggia. Alla guida del più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino.

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? In tutto sono 16 i concorrenti ufficiali che approderanno in Honduras, dopo il classico lancio dall’elicottero, e lì ingaggeranno una vera e propria lotta alla sopravvivenza, della durata di circa due mesi, sottostando alle spesso tutt’altro che materne leggi della Natura. I naufraghi, saranno almeno inizialmente divisi in due fazioni, I Burinos e I Rafinados. Questi i 16 concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021:

Awed

Akash Kumar

Beppe Braida

Brando Giorgi

Ferdinando Guglielmotti

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Angela Melillo

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Myrea Stabile, vincitrice della più recente edizione de “La Pupa e il Secchione” che subentra all’ex Miss Italia Carolina Stramare che ha dato il suo forfait a poche settimane dalla partenza a causa di problemi familiari.

Parasite Island

Tutto qui. Niente affatto. Tra i concorrenti (cast) dell’Isola dei Famosi 2021 dobbiamo mettere anche coloro che abiteranno la cosiddetta Parasite Island: il cromatologo Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani (nota per essere la madre di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5). I due proveranno a diventare naufraghi a tutti gli effetti, chiaramente a discapito di qualcun altro, ed entrare così nella corsa alla vittoria finale. Parasite Island avrà anche un guardiano che, per le prime settimane di gioco, è stato individuato in Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 quasi tre anni fa.

