Chi è Isobel Kinnear, la ballerina in finale ad Amici: età, carriera, origine, fidanzato, anni, Instagram

Isobel Kinnear è una ballerina della squadra di Alessandra Celentano, giunta fino alla finale di questa edizione di Amici. Proveniente dall’Australia, è nata nel 2003 e ha dunque 20 anni. All’età di soli 3 anni inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza. Mentre è nella terra dei canguri, entra a far parte della compagnia Dream Dance Company e, nel 2018, vince il premio “Australia’s Dancer of the Year”.

Arriva poi in Italia e fa uno stage con Christian Stefanelli, giovane ballerino noto al pubblico per la sua partecipazione al talent Amici nell’edizione 21. Isobel è entrata ad Amici dopo aver vinto la sfida con Claudia Bentrovato e poi ha scelto di essere seguita da Alessandra Celentano. Così ha dimostrato di avere grande talento. Isobel si è rivelata una ragazza estroversa e molto ironica, anche se non sono noti molti dettagli riguardanti la sua vita privata.

Nei mesi scorsi sembrava aver instaurato un legame speciale con Cricca, cantante e concorrente del talent, al momento non si sa se i due stanno insieme oppure no. Il loro rapporto infatti sembra poi essersi raffreddato. Isobel ha anche vinto la possibilità di esibirsi in un video che verrà trasmesso su tutti i canale di World Of Dance. In una delle puntate si è infortunata, mentre ballava, ma ha superato anche questo piccolo incidente arrivando tra i finalisti. Sul suo profilo Instagram, dove conta più di 50mila follower, condivide foto della sua professione e anche del suo tempo libero.