Amici 2023, il serale: i finalisti del talent di Maria De Filippi

Quali sono i finalisti di Amici 2023, il serale che stasera – sabato 6 maggio – ha visto la messa in onda su Canale 5 della semifinale? A prendere parte all’ultimo atto del talent di Maria De Filippi saranno Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Eliminati Maddalena e Aaron.

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Streaming e tv

Abbiamo visto i finalisti di Amici 2023, il serale, ma dove vedere l’ultima puntata in diretta tv e live streaming? Lo show, come noto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.