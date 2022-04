Chi è Irene Grandi, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Irene Grandi, cantante e tutor di The Band

Chi è Irene Grandi, la cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Il programma arriva per la prima volta in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022 e vedrà sfidarsi otto band provenienti da tutta Italia. L’obiettivo del talent, condotto da Carlo Conti, è quello di dare nuovamente spazio alla musica dal vivo. Ma cosa sappiamo su Irene Grandi? Quanti anni ha e quali canzoni ha inciso?

Chi è Irene Grandi: età, canzoni, Instagram

Irene Grandi è una delle voci italiane più apprezzate degli Anni ’90. Jovanotti scrisse per lei T.V.B., un brano piaciuto tantissimo insieme a “Fuori”. Tuttavia la fama vera e propria è arrivata con l’album “In vacanza da una vita”, pubblicato nel 1995. Per Irene Grandi, la carriera è decollata in quel momento. Classe 1969, la cantautrice ha sperimentato diversi generi musicali tra cui pop, rock, rap e jack e ha collaborato con tantissimi artisti, primo tra tutti Jovanotti. Con Tiziano Ferro, ad esempio, ha scritto la canzone Paura non ho contenuta nell’album “L’amore è una cosa semplice”. Finora ha preso parte cinque volte al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più famosi troviamo “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio”. Dal 1994 ad oggi la cantante ha pubblicato 12 album in studio: l’ultimo, Grandissimo, è uscito nel 2019. Prima di The Band, ha partecipato come giurata anche a Sarà Sanremo nel 2017; inoltre ha condotto il Festivalbar del 2004. Irene Grandi è presente sui social: su Instagram è seguita da 110mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Irene Grandi, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.