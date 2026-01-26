Io vi troverò: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io vi troverò (Taken), film del 2008 diretto da Pierre Morel. La pellicola di produzione francese, con protagonista Liam Neeson, vede il regista Luc Besson in veste di sceneggiatore e produttore. I sequel, dal titolo Taken – La vendetta e Taken 3 – L’ora della verità, sono usciti nel 2012 e nel 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Los Angeles. Bryan Mills è un ex agente operativo delle Special Forces ed ex agente segreto CIA, grande esperto di arti marziali e uso delle armi, dotato di una impressionante capacità di uccidere e torturare persone a sangue freddo senza il minimo rimorso. Ormai in pensione, svolge piccoli lavori saltuari come addetto alla sicurezza negli eventi e guardia del corpo delle star. La vita privata di Bryan non è affatto rosea, in quanto è divorziato da tempo e vede raramente la figlia diciassettenne Kim, che vive assieme alla madre Lenore, la quale ha un nuovo compagno che pone ostacoli ai rapporti tra padre e figlia.

Un giorno Kim dice al padre di voler andare in vacanza a Parigi assieme all’amica Amanda, di due anni maggiore di lei, che è stata invitata dalle sue cugine: come ogni buon padre, Bryan è dapprima dubbioso ed apprensivo, ma alla fine si fa convincere da Lenore e cede, non senza fare mille raccomandazioni alla figlia prima della partenza. All’aeroporto scopre che Kim in realtà non vuole solo andare a Parigi ma vuole seguire il tour europeo dei concerti degli U2, e ancora una volta è costretto ad accettare, suo malgrado, la partenza della figlia.

Una volta arrivate a Parigi, anche Kim ha una sorpresa spiacevole: la storia dell’invito è falsa, le cugine di Amanda sono in Spagna ed è stato tutto organizzato dall’amica per farsi una vacanza all’estero libera da ogni controllo. Appena scese dall’aereo le due ragazze vengono immediatamente avvicinate da Peter, un ragazzo molto affascinante che dice di essere uno studente, che le convince a dividere il costo di un taxi per andare dall’aeroporto al centro città. Non appena le due entrano nel palazzo e non possono più sentirlo, Peter fa una telefonata in cui si rivela essere una spia al servizio di una organizzazione malavitosa. Poco dopo alcuni criminali entrano nell’appartamento: le due amiche vengono aggredite, ma fortunatamente al momento dell’ingresso dei criminali nell’abitazione Kim è al telefono col padre. Bryan ascolta impotente il rapimento della figlia, riuscendo però a registrare la telefonata.

Io vi troverò: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io vi troverò, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Bryan Mills

Maggie Grace: Kim Mills

Famke Janssen: Lenore

Xander Berkeley: Stuart

Katie Cassidy: Amanda

Olivier Rabourdin: Jean-Claude Pitrel

Leland Orser: Sam

Jon Gries: Casey

David Warshofsky: Bernie

Camille Japy: Isabelle

Nathan Rippy: Victor

Holly Valance: Sheerah

Nicolas Giraud: Peter

Gérard Watkins: Patrice Saint Clair

Arben Bajraktaraj: Marko

Jalil Naciri: Ali

Streaming e tv

Dove vedere Io vi troverò in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.