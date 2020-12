Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: il cast della docufiction di Rai 1

Qual è il cast della docufiction “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” in onda oggi – 3 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1? Il film che racconta il Maxiprocesso tenutosi a Palermo nella seconda metà degli atti Ottanta mettendo al centro del racconto una delle giurate popolari che hanno contribuito alle storiche condanne vede come protagonista Donatella Finocchiaro. Al suo fianco Nino Frassica e altri grandi attori. Di seguito l’elenco completo degli attori presenti in “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” con i rispettivi ruoli:

Donatella Finocchiaro: Caterina

Nino Frassica: Alfonso Giordano

Pierluigi Corallo: Pietro Grasso.

Francesco Foti: marito di Caterina, Salvatore

Antonio Avella: il figlio di Caterina, Luca

Paolo Giangrasso: Giovanni Falcone

Gaetano Aronica: Paolo Borsellino

Manuela Ventura: Rita

Chiara Cavaliere: Anna

Domenico Ciaramitaro: Giacomo

Davide Paganini: Michele

Fabio Orso: Antonino Rizzo

Saverio Sant’Angelo: Giuseppe Pitarresi

Federico Galante: Ninni Cassarà

I filmati d’epoca inseriti sono stati forniti dalla Rai (da Rai Teche che, in collaborazione con Rai Sicilia, ha digitalizzato e conserva l’intero girato del Maxiprocesso); le foto e i titoli dei giornali mostrati fanno parte dell’archivio de L’Ora di Palermo e sono stati forniti dalla Biblioteca Regionale Siciliana.

“Nel film il maxiprocesso viene visto dal punto di vista di un giudice popolare, di una donna che improvvisamente si trova di fronte a un’enorme responsabilità: giudicare i mafiosi”, ha detto la protagonista di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, Donatella Finocchiaro. “Questa donna che stava a casa col marito con il figlio e faceva l’insegnante si trova improvvisamente davanti a Buscetta e ai mafiosi aggrappati alle gabbie come animali – ha proseguito -. Queste giudici erano donne normali non eroine che però hanno accettato questa enorme responsabilità mettendo a rischio la loro vita. Sono donne che sono state spinte da un senso civico che ogni cittadino dovrebbe avere. Caterina quindi diventa una piccola eroina e come tutti i giudici popolari aveva paura delle ripercussioni che questo incarico potesse avere nella sua vita”.

Nel cast di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (in onda oggi su Rai 1), come detto, c’è anche Nino Frassica che interpreta Giordano: “È stato facile” perché ”è un galantuomo. Quando interpreto invece i ruoli dei mafiosi – ha raccontato – tento sempre di ridicolizzarli e di distruggerli e di farli apparire come stupidi”.

Potrebbero interessarti Il campione de L’Eredità sbaglia di proposito la risposta e perde 180mila euro Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming del film Qui e adesso: anticipazioni e ospiti della prima puntata