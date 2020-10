Io ti cercherò: cosa succede nella prossima puntata, le anticipazioni

Oggi, 12 ottobre 2020, abbiamo visto la seconda puntata di Io ti cercherò, ma cosa succederà nella prossima puntata (la terza)? La terza puntata della fiction con Alessandro Gassmann andrà in onda lunedì 19 ottobre 2020 (salvo cambi di programmazione). Nei due episodi (“Fragile” e “Dhaval”) vedrem Valerio entrare negli uffici della PGS, la società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo del figlio senza vita. Introducendosi nella società Valerio spererà di capirci di più: perché è stato proprio un loro mezzo a lasciare sul lungotevere il corpo esanime di Ettore? Valerio identificherà coloro che potrebbero essere i responsabili dell’omicidio del figlio. La polizia, intanto, arresterà due presunti colpevoli: due cittadini cinesi che non hanno la fedina penale pulita. Dalla parte di queste due persone ci sarà però Valerio che non li crederà colpevoli. Valerio e Sara, nel secondo episodio della prossima puntata di Io ti cercherò si attiveranno e scopriranno quanto accaduto il giorno in cui Ettore ha fatto l’incidente. Il giovane aveva come destinazione un albergo di Rieti. Aveva intenzione di aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia. Il padre di Ettore andrà all’appartamento e scoprirà che lo occupa un capo piazza. Questi gestisce il traffico di droga del quartiere. Valerio non avrà quindi alcun dubbio. Sarà quella la pista da seguire.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Io ti cercherò, ma quante puntate sono previste per la fiction in onda su Rai 1? La serie tv, con protagonista Alessandro Gassmann e la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è composta da otto episodi divisi in quattro puntate dalla durata di circa 2 ore ciascuna: la prima verrà trasmessa su Rai 1 il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Quarta ed ultima puntata (episodi 7 e 8): lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la nona puntata, i nominati Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram