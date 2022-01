Io speriamo che me la cavo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 7 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io speriamo che me la cavo, film del 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio. Il film è tratto dall’omonimo libro di Marcello D’Orta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il maestro elementare Marco Tullio Sperelli viene trasferito per errore alla scuola De Amicis di Corzano, diroccato comune del napoletano, anziché a Corsano, nella sua Liguria. Sin dal suo arrivo l’insegnante si trova a dover fare i conti con una realtà fortemente problematica: i bambini, tutti con difficoltà economiche più o meno pesanti, non frequentano regolarmente la scuola perché costretti a lavorare (pratica avallata persino dal sindaco) per aiutare le proprie famiglie, tanto che Sperelli deve andare a prenderli uno per uno in strada; la direttrice della scuola non svolge il suo compito perché non è mai presente; e il custode-bidello in odore di camorra prevarica la gerarchia scolastica svolgendo di fatto il ruolo di vero amministratore dell’istituto e vendendo carta igienica e gessetti. Mentre Sperelli con grande fatica cerca di svolgere il suo mestiere, un giorno entra in classe Raffaele, un bambino con l’aspetto da camorrista, che aggredisce verbalmente il maestro, il quale a sua volta si arrabbia tirandogli uno schiaffo e facendolo fuggire. Il gesto gli porta il rispetto degli alunni, dettato dalla paura, ma Sperelli ne è disgustato e si mette in malattia.

Io speriamo che me la cavo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io speriamo che me la cavo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paolo Villaggio: Marco Tullio Sperelli

Isa Danieli: Direttrice

Gigio Morra: Bidello

Sergio Solli: Cartonaio

Paolo Bonacelli: Ludovico Mazzullo

Esterina Carloni: zia Esterina

Mario Porfito: Sindaco Antonio Ruoppolo

Filomena Lieto: Cecchina

Alessandra Detora: Angeluccia

Raffaele Gioia: Autista

Adriano Pantaleo: Vincenzino

Ciro Esposito: Raffaele

Luigi Lastorina: Totò

Maria Esposito: Rosinella

Mario Bianco: Nicola

Dario Esposito: Gennarino

Carmela Pecoraro: Tommasina

Pierfrancesco Borruto: Peppiniello

Ilaria Troncone: Flora

Anna Rita D’Auria: Lucietta

Ivano Salazaro: Giovanni

Salvatore Terracciano: Salvatore

Antonio Scotto di Frega: Mimmuccio

Marco Troncone: Giustino

Roberta Galli: Sorella di Totò

Giuliano Amatucci: Mezzarecchia

Pietro Bertone: Dott. Nicolella

Pietro Bontempo: Padre di Totò

Streaming e tv

Dove vedere Io speriamo che me la cavo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.