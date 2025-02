Io sono Francesco: il testo della canzone (cover) di Gabbani e Tricarico a Sanremo 2025

Qual è il testo di Io sono Francesco, la canzone (cover) cantata da Gabbani e Tricarico al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Io ero un bambino che rideva sempre

Ma un giorno la maestra dice oggi c’è il tema

Oggi fate il tema, il tema sul papà

Io penso è uno scherzo sorrido e mi alzo

Le vado lì vicino ero contento

Le dico non ricordo mio padre è morto presto

Avevo solo tre anni non ricordo non ricordo

Lei sa cosa mi dice neanche mi guardava

Beveva il cappuccino non so con chi parlava

Dice qualche cosa qualcosa ti avran detto

Ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri

Puttana puttana, puttana la maestra

Puttana puttana, puttana la maestra

Io sono andato al posto ricordo il foglio bianco

Bianco come un vuoto per vent’anni nel cervello

E poi ho pianto non so per quanto ho pianto

Su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Cadono le stelle è buio e non ci vedo e la primavera

È come l’inverno il tempo non esiste neanche l’acqua del mare

E l’aria io non riesco a respirare

E a dodici anni ero quasi morto

Ero in ospedale non mangiavo più niente

E poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti

Per sei sette anni seicento metri quadri

Tadana tadadana

Tanananana Tananana

E il mio capo il mio capo mi ha salvato

Li ci sono giochi se vuoi puoi giocare il padre è solo un uomo

E gli uomini son tanti scegli il migliore seguilo e impara

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Questa mattina mi sono svegliato presto

In fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo

Sorrido prendo un foglio scrivo viva Francesco

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Venite bambini venite bambine

E ditele che il mondo può essere diverso

Tutto può cambiare la vita può cambiare

E può diventare come la vorrai inventare

Ditele che il sole nascerà anche d’inverno

Che la notte non esiste guarda la luna

Ditele che la notte è una bugia

Che il sole c’è anche c’è anche la sera

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Io sono Francesco, la canzone (cover) di Gabbani e Tricarico, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.