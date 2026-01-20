Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d’accordo con Behnam e Ilyas riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. Bade sa perfettamente che Tahir è innocente e affronta apertamente lo zio. Intanto Behnam sta portando Kerim in Iran, Farah è disperata e convince una domestica a lasciarle un cellulare, col quale contatta prima Tahir e poi Bade. Quest’ultima, insieme a Gönül, corre a liberarla. Mentre stanno per uscire da quella casa, qualcuno appare sulla soglia. A questo punto torniamo al presente e troviamo Tahir in tribunale che si rifiuta di concedere a Farah il divorzio. La donna torna a casa con Behnam, che deve affrontare l’ira della madre perché si è mostrato in pubblico con una peccatrice. Rahsan ha accettato tutte le scelte, seppure scellerate, del figlio.
Mehmet è ancora in coma e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile. Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim, è convinto di poterla liberare senza problemi, ma Farah lo gela dicendo che vuole il divorzio e che vuole restare con Behnam. A questo punto, gli fa una rivelazione incredibile: Kerim è guarito grazie al midollo di suo padre e può giocare all’aperto senza più dover indossare la tuta da astronauta. Tahir stenta a credere ai suoi occhi, ma capisce che è finita quando arriva la polizia, chiamata proprio da Farah. Si direbbe che la donna si sia lasciata Tahir alle spalle per tornare con Behnam, ma la realtà è molto diversa. Il padre di Kerim la tiene praticamente prigioniera e scandisce le sue giornate secondo un rigido programma, sempre sotto l’occhio vigile di due domestiche. Farah non ha la libertà nemmeno di stare con Kerim senza il consenso di Behnam.
Io sono Farah: il cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Demet Özdemir: Farah Erşadi
- Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
- Feyyaz Duman: Behnam Azadi
- Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
- Senan Kara: Vera Akıncı
- Lale Başar: Perihan Koşaner
- Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
- Mert Doğan: Bekir Akıncı
- Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
- Kemal Burak Alper: İlyas
- Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
- Alper Türedi: Hamza
- Burcu Türünz: Bade Akıncı
- Sera Kutlubey: Merjan Azadi
- Hatice Aslan: Rahşan Azadi
- Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
- Numan Çakır: Mahmud Azadi
- Berrak Kuş: Gülsima
- Genco Özak: Yılmaz
- Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
- Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı
Streaming e tv
Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 20 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.