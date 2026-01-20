Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d’accordo con Behnam e Ilyas riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. Bade sa perfettamente che Tahir è innocente e affronta apertamente lo zio. Intanto Behnam sta portando Kerim in Iran, Farah è disperata e convince una domestica a lasciarle un cellulare, col quale contatta prima Tahir e poi Bade. Quest’ultima, insieme a Gönül, corre a liberarla. Mentre stanno per uscire da quella casa, qualcuno appare sulla soglia. A questo punto torniamo al presente e troviamo Tahir in tribunale che si rifiuta di concedere a Farah il divorzio. La donna torna a casa con Behnam, che deve affrontare l’ira della madre perché si è mostrato in pubblico con una peccatrice. Rahsan ha accettato tutte le scelte, seppure scellerate, del figlio.

Mehmet è ancora in coma e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile. Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim, è convinto di poterla liberare senza problemi, ma Farah lo gela dicendo che vuole il divorzio e che vuole restare con Behnam. A questo punto, gli fa una rivelazione incredibile: Kerim è guarito grazie al midollo di suo padre e può giocare all’aperto senza più dover indossare la tuta da astronauta. Tahir stenta a credere ai suoi occhi, ma capisce che è finita quando arriva la polizia, chiamata proprio da Farah. Si direbbe che la donna si sia lasciata Tahir alle spalle per tornare con Behnam, ma la realtà è molto diversa. Il padre di Kerim la tiene praticamente prigioniera e scandisce le sue giornate secondo un rigido programma, sempre sotto l’occhio vigile di due domestiche. Farah non ha la libertà nemmeno di stare con Kerim senza il consenso di Behnam.