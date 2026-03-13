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Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 marzo

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di Anton Filippo Ferrari
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Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 marzo

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender, il medico che ha fatto da tramite con Behnam. Nel frattempo, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell’omicidio di Ali Galip, ma scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell’omicidio per proteggerla. Decisa, Farah rifiuta di eliminare il video e sceglie di affrontare le conseguenze per salvare Tahir.

Tahir, insieme a Salim, si incontra con Hizir e Bekir per pianificare la caduta definitiva della banda di Orhan. Uno dei sospetti principali è un personaggio intoccabile, il cui nome non può nemmeno essere pronunciato, quindi si concentrano sul sospettato meno pericoloso. Tahir decide di utilizzare l’oro rubato a Behnam in Iran, fingendo che Orhan stia tentando di recuperare un carico mai arrivato. Farah contatta Iskender, dando il via alla trappola per attirare il vero capo.

L’operazione per smantellare l’organizzazione di Orhan e del suo capo sta per iniziare, ma il rischio per Tahir preoccupa Mehmet, avvicinando finalmente i due fratelli. Farah ricatta Orhan, usando Gonul per avere la prova che potrebbe incastrarla nell’omicidio di Ali Galip. La missione per lo scambio dell’oro si complica quando la copertura salta e Tahir viene ferito. Al suo funerale, in molti piangono la sua perdita, ma il legame tra Tahir e Farah resterà eterno.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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