Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender, il medico che ha fatto da tramite con Behnam. Nel frattempo, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell’omicidio di Ali Galip, ma scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell’omicidio per proteggerla. Decisa, Farah rifiuta di eliminare il video e sceglie di affrontare le conseguenze per salvare Tahir.

Tahir, insieme a Salim, si incontra con Hizir e Bekir per pianificare la caduta definitiva della banda di Orhan. Uno dei sospetti principali è un personaggio intoccabile, il cui nome non può nemmeno essere pronunciato, quindi si concentrano sul sospettato meno pericoloso. Tahir decide di utilizzare l’oro rubato a Behnam in Iran, fingendo che Orhan stia tentando di recuperare un carico mai arrivato. Farah contatta Iskender, dando il via alla trappola per attirare il vero capo.

L’operazione per smantellare l’organizzazione di Orhan e del suo capo sta per iniziare, ma il rischio per Tahir preoccupa Mehmet, avvicinando finalmente i due fratelli. Farah ricatta Orhan, usando Gonul per avere la prova che potrebbe incastrarla nell’omicidio di Ali Galip. La missione per lo scambio dell’oro si complica quando la copertura salta e Tahir viene ferito. Al suo funerale, in molti piangono la sua perdita, ma il legame tra Tahir e Farah resterà eterno.