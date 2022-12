Io sono babbo Natale: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 24 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Io sono Babbo Natale, film italiano del 2021 scritto e diretto da Edoardo Falcone. Ha come protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti, morto un anno prima dell’uscita del film e qui alla sua ultima interpretazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1975. Il piccolo Ettore Magni non trova i suoi regali sotto l’albero, così scrive una nuova letterina a Babbo Natale, con la quale desidera diventare il suo sostituto e promettendo di restare sempre buono.

2019. Ettore è oggi un ex detenuto che conduce una vita allo sbando. Messo nuovamente in carcere per via di una rapina, l’uomo ha sempre mantenuto la massima riservatezza sui suoi complici, non facendo mai nomi, anche se questi lo sbattono fuori dal loro covo senza averlo ripagato. Ettore non ha legami familiari: infatti, dopo aver troncato il rapporto con la sua compagna Laura, non ha mai avuto modo di conoscere la figlia Alice.

Una sera, Ettore entra nella casa di un signore di nome Nicola, lo colpisce e lo immobilizza nel tentativo di derubarlo. Mentre perlustra l’abitazione, però, trova un enorme magazzino pieno di giocattoli: così, chiede spiegazioni a Nicola, che gli rivela di essere l’autentico Babbo Natale. Nicola ha quindi un malore, così Ettore lo porta all’ospedale e accetta di fargli da badante in cambio di un tetto.

Ettore, inizialmente scettico, comincia a ricredersi quando Nicola gli mostra la sua trasformazione e lo porta in giro per il mondo in volo a bordo della slitta, ed Ettore domanda se sia possibile per lui diventare Babbo; Nicola risponde che per diventarlo si deve essere altruisti e generosi. A questo punto Ettore inizia di nascosto a usare il costume e i poteri magici di Babbo Natale per compiere furti: può infatti essere invisibile agli adulti ma non ai bambini, attraversare i muri e muoversi rapidamente nei camini, comprendere le varie lingue del mondo e usare un sacco con uno spazio infinito. Confessa ad Alice di essere l’aiutante di Babbo Natale, e una sera va a trovarla in casa sua, sfruttando la propria invisibilità…

Io sono babbo Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io sono babbo Natale, ma qual è il cast completo del film con protagonisti Gigi Proietti e Marco Giallini? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Ettore Magni / Babbo Natale

Gigi Proietti: Nicola Natalizi / Babbo Natale

Barbara Ronchi: Laura

Antonio Gerardi: Mauro

Natalia Magni: infermiera al triage

Daniele Pecci: Luciano

Giorgia Salari: Stefania

Simone Colombari: Walter

Alice Adamu: Alice

Lorenzo Gioielli: direttore del carcere

Fabrizio Giannini: Pablo

Massimo Vanni: Nanni

Gianni Franco: padre di Luciano

Lucia Batassa: madre di Luciano

Stefano Scandaletti: ortopedico

Streaming e tv

Dove vedere Io sono babbo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.