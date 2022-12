Io, Robot: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io, robot, film del 2004 diretto da Alex Proyas. Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anno 2035, Chicago. I robot positronici ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti e in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner non si fida troppo dei nuovi e avanzatissimi robot. Spooner viene chiamato sulla scena del suicidio del dottor Alfred Lanning, brillante scienziato nonché fondatore della U.S. Robots, dove per l’appunto lavorava; tra l’altro, il dottor Lanning è l’ideatore delle famose Tre leggi della robotica, nonché dei famosissimi e oramai molto diffusi robot “NeStor classe 5”, da cui il nome in codice “NS-5”. Lanning lascia a Spooner un dispositivo olografico contenente alcune sue riflessioni che lo spingono a considerare la sua morte come un omicidio. Il detective, insieme alla dottoressa Susan Calvin (psicologa esperta di intelligenze artificiali), inizia a investigare, immaginando che il delitto possa essere stato commesso appunto da un robot, e tenta quindi di capire se questi siano effettivamente una minaccia per la razza umana. Lanning, infatti, si era apparentemente suicidato scaraventandosi da una finestra infrangibile del suo laboratorio, dove conduceva una vita da eremita. Ispezionando il luogo del suo lavoro, tuttavia, Spooner stana e poi arresta “Sonny”, un NS-5 che si nascondeva. Prima di venire riportato alla U.S. Robots, Sonny dimostra di poter sognare e provare emozioni, in particolare una specie di senso di colpa per qualcosa di cui non può parlare. Confessa inoltre di provare affetto verso il creatore, che lui definisce “padre”, e nega di averlo ucciso. Per il suo comportamento sospetto, viene comunque accusato dell’omicidio di Lanning e portato via prima che il detective riesca a ottenere le risposte che cerca.

Io, Robot: il cast

Abbiamo visto la trama di Io, Robot, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Del Spooner

Bridget Moynahan: Susan Calvin

Alan Tudyk: Sonny

James Cromwell: Alfred J. Lanning

Bruce Greenwood: Lawrence Robertson

Chi McBride: luogotenente John Bergin

Shia LaBeouf: Farber

Adrian Ricard: nonna

Jerry Wasserman: Baldez

Fiona Hogan: V.I.K.I.

Peter Shinkoda: Chin

David Haysom: Robot NS-4

Scott Heindl: Robot NS-5

Streaming e tv

Dove vedere Io, Robot in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.