Io rimango qui: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 14 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Io rimango qui (Gott, du kannst ein Arsch sein), film del 2020 diretto da André Erkau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Steffi è una ragazza di sedici anni che si è appena diplomata al liceo ed è in procinto di fare un viaggio con il suo ragazzo nella città dei suoi sogni, Parigi. Durante un controllo medico scoprirà di avere un cancro e solamente un anno di vita.

Io rimango qui: il cast

Abbiamo visto la trama di Io rimango qui, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sinje Irslinger: Steffi Pape

Max Hubacher: Stefan ‘Steve’ Matarella

Heike Makatsch: Eva Pape

Til Schweiger: Frank Pape

Nuala Bauch: Lola Pape

Jürgen Vogel: padre di Stefan

Jasmin Gerat: Tammy

Benno Fürmann: Jupp

Dietmar Bär: Armin

Inka Friedrich: Dottoressa Sahms

Jonas Holdenrieder: Fabian

Moritz Bäckerling: Semmel

Thomas Krutmann: Schaffner

Ileana Florentina Tautu: Rita

Puja Bahrami: Kunde

Streaming e tv

Dove vedere Io rimango qui in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 14 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.