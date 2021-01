Io e Marley: il finale del film, come finisce

Come finisce (finale) il film Io e Marley in onda stasera, 4 gennaio 2021, su Rai 2? La pellicola con protagonisti Owen Wilson e Jennifer Aniston racconta la storia di due sposi alle prese con un cucciolo di Labrador. Marley, estremamente vivace e praticamente incontrollabile, entra a far parte della famiglia, sconvolgendo ma anche allietando la vita dei due coniugi e dei loro tre figli. Ma come finisce il film? Nel finale del film Io e Marley vediamo il cane iniziare a mostrare i primi sintomi di vecchiaia e la coppia è costretta a portarlo dal loro veterinario. L’animale sembra riprendersi per un po’ ma le sue condizioni tornano a peggiorare sempre di più così che John e Jenny devono prendere una difficilissima decisione: continuare a veder soffrire il loro cane o mettere fine alle sue sofferenze?

La coppia decide a malincuore di lasciar andare Marley per sempre così che lui possa finalmente smettere di star male. La scena finale è di quelle in cui è impossibile non piangere: John, Jenny e i loro tre figli, soprattutto Patrick che era quello più legato a Marley, dicono addio al loro amato cane. “Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati…un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire… straordinario?”.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto il finale di Io e Marley, ma dove vedere il film in diretta tv, live streaming e replica? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 4 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarlo dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand.

